YouTube integra Google Lens su Android: la ricerca visiva sui video

Google ha introdotto una nuova integrazione di Google Lens nella barra di ricerca di YouTube per Android, offrendo un modo innovativo per scoprire contenuti video pertinenti utilizzando la fotocamera del proprio telefono. Questa nuova funzione permette agli utenti di utilizzare la potenza della ricerca visiva per esplorare e trovare video in modo più intuitivo.

Per utilizzare questa nuova funzionalità, gli utenti devono aprire la barra di ricerca di YouTube dove troveranno l'icona di Google Lens situata nell'angolo in alto a destra, tra la barra di ricerca e il microfono per la funzione "Hum to Search". Toccare l'icona di Google Lens avvierà l'interfaccia della fotocamera. Una volta attivata, l'utente può inquadrare un oggetto o un testo e Google Lens identificherà automaticamente ciò che è stato inquadrato.

Se Lens riconosce l'oggetto o il testo, mostrerà un carosello di risultati di ricerca su YouTube. Toccando un risultato, la ricerca verrà automaticamente inserita nella barra di ricerca di YouTube e verranno visualizzati i video pertinenti. Inoltre, Google Lens offre un'opzione "Cerca su Google" per eseguire una ricerca più ampia sul web, fornendo così una maggiore flessibilità agli utenti.

Numerose funzionalità: documentari e traduzioni

Questa integrazione offre numerose funzionalità utili. Per esempio, gli utenti possono inquadrare un prodotto per trovare recensioni, tutorial o video di confronto su YouTube. Inquadrare un album o una canzone permette di trovare video musicali, live performance o cover.

Inoltre, è possibile identificare animali e piante per scoprire video didattici o documentari. Un'altra funzione interessante è la traduzione di testo: inquadrando un testo in una lingua straniera, si possono ottenere traduzioni o sottotitoli in tempo reale.

Attualmente, l'integrazione di Google Lens nella ricerca di YouTube è in fase di implementazione graduale e non è ancora disponibile per tutti gli utenti Android. Tuttavia, coloro che hanno attivato la funzione sul proprio dispositivo dovrebbero vedere l'icona di Lens nella barra di ricerca e sulla pagina dei risultati di ricerca.