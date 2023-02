Yamaha TW-ES5A: i MIGLIORI auricolari per gli sportivi (-42€)

Se sei un appassionato dello sport e stai cercando degli auricolari wireless che offrano il massimo allora ho trovato l'offerta giusta per te. Se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Yamaha TW-ES5A a soli 126,35 euro, invece che 169 euro.

In questo momento puoi beneficiare di un ribasso del 21% più un piccolo sconto ulteriore al check-out, riuscendo così ad averli al prezzo più basso di sempre. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis sempre al check-out. Questi sono indubbiamente i migliori auricolari per chi pratica spot e non solo.

Yamaha TW-ES5A: stabili, comodi e impermeabili

Quando si scelgono degli auricolari per le attività sportive si guarda la stabilità e la comodità, dato che si è in movimento e per diverso tempo. Yamaha TW-ES5A offrono queste e altre caratteristiche che li rendono perfetti a questo scopo. Hanno un design dalla forma particolare, studiata appositamente per garantire la massima stabilità mentre ti muovi. Allo stesso tempo godono di un suono eccellente.

Puoi impostare la modalità Ambient Sound per ascoltare la musica ma nello stesso tempo anche ciò che ti circonda, senza perdere il contatto con la realtà. Avrai la possibilità di parlare con gli assistenti vocali. Sono anche dotati di una modalità gaming che riduce drasticamente il ritardo tra suono e immagini. Inoltre hanno un microfono con cancellazione del rumore che ti permette di effettuare chiamate chiare. Infine, non si può dimenticare la resistenza all'acqua (IPX7) e la mega batteria da 9 ore con una sola ricarica e ben 34 ore totali grazie alla custodia.

Insomma qui siamo proprio di fronte al meglio del meglio e oggi lo puoi avere a molto meno. Devi essere veloce però. Quindi vai adesso su Amazon e acquista i tuoi Yamaha TW-ES5A a soli 126,35 euro, invece che 169 euro. Se completi l'ordine ora li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.