Xiaomi WiFi: internet super veloce ovunque con 13€

Se una bassa potenza del segnale Internet in alcune stanze di casa tua più lontane dal modem oggi puoi risolvere questo problema fastidioso con una spesa davvero ridicola. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il Range Extender Xiaomi a soli 13,99 euro, invece che 19,99 euro.

Dunque oggi puoi avvalerti di uno sconto del 30% che ti permette di avere un notevole risparmio e soprattutto un gadget eccezionale. Con una piccola spesa, Internet in casa tua sarà ovunque più veloce e riuscirai ad amplificare il segnale senza problemi. È semplicissimo da installare e funziona che è una meraviglia.

Xiaomi: il Range Extender che sfonda le pareti

Spesso e soprattutto se hai una casa grande o disposta su più piani un solo modem non basta per riuscire a far arrivare il segnale Internet in ogni stanza. Così ti ritrovi in alcuni punti di casa tua ad avere un segnale bassissimo o addirittura inesistente. Con il Range Extender Xiaomi tutto questo sarà un brutto e lontano ricordo.

Devi semplicemente attaccarlo alla presa della corrente e quindi configurarlo in pochi e semplici passaggi nell'app dedicata. Tra l'altro è in grado di memorizzare le impostazioni della tua WiFi e quindi, se devi collegarlo a un'altra presa, non ci sarà bisogno di configurarlo nuovamente. La sua velocità di 300 Mbs è perfetta anche per lo streaming.

Insomma questa è davvero un'occasione d'oro. Devi fare presto perché è una promozione destinata a durare poco. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Range Extender Xiaomi a soli 13,99 euro, invece che 19,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

