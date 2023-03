Xiaomi Smart Band 7 Pro: SCONTO IMMEDIATO di 25 euro su Amazon

Presentata lo scorso ottobre, Xiaomi Smart Band 7 Pro si posiziona in una fascia di mercato diversa rispetto al modello tradizionale. Il GPS integrato e il display AMOLED da 1,64 pollici con luminosità di 500 nit tradiscono la sua vocazione per gli allenamenti e il fitness. Con l'ultima offerta di Amazon, è possibile acquistare il nuovo modello a 79,99 euro anziché 105 euro, con la spedizione gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Xiaomi Smart Band 7 Pro in sconto del 24% su Amazon

La Smart Band 7 Pro di Xiaomi è la prima a montare un display AMOLED rettangolare da 1,64 pollici, per un'usabilità ancora migliore rispetto alle precedenti versioni, con testo e icone più facili da leggere, toccare e scorrere. Il display generoso, unito al GPS integrato, trasforma la più evoluta smart band di Xiaomi nel modello ideale per chi ama l'attività fisica all'aria aperta. Ci sono fino a 10 allenamenti di corsa precaricati a intensità variabile, misurati sulla base della frequenza cardiaca e del tempo. E con oltre 110 modalità di allenamento, il nuovo indossabile della casa asiatica si trasforma nel miglior alleato per il fitness.

Completano il quadro il monitoraggio 24 ore su 24 della frequenza cardiaca e dell'ossigeno nel sangue, una durata della batteria fino a 12 giorni con utilizzo normale (6 giorni con utilizzo intenso) e l'assistenza vocale Alexa.

Se sei un fan delle Mi Band e pratichi attività fisica con regolarità, il modello Pro con GPS integrato e oltre 110 modalità sportive è l'acquisto ideale per te. A maggior ragione oggi, dato che puoi risparmiare 25 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico grazie ad Amazon.

