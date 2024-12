Xiaomi Redmi Pad Pro da 12,1 pollici: piccola spesa per un grande tablet

Se fai alla svelta oggi puoi aggiudicarti un fantastico tablet dal display enorme, con una straordinaria batteria e un ottimo spazio di archiviazione, spendendo veramente poco. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Redmi Pad Pro da 12,1 pollici a soli 249,90 euro, invece che 329,90 euro.

Dunque sul prezzo di listino c'è uno sconto del 24% che porta il prezzo a terra e ti fa risparmiare 80 euro sul totale. Ma non è finita qui, se preferisci dilazionare il pagamento puoi pagare in comode rate da 49,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Xiaomi Redmi Pad Pro da 12,1 pollici a prezzo shock

Possiamo affermare con certezza che in questo momento il prezzo di Xiaomi Redmi Pad Pro da 12,1 pollici non ha paragoni ed è da prendere al volo. Se voi un tablet dalle ottime prestazioni risparmiando un bel po' devi approfittare di questa occasione. Potrai vedere film e serie TV nel bellissimo display gigante d 12, 1 pollici con risoluzione 2K.

Gode di ottime prestazioni grazie al potente Snapdragon 7s Gen 2 e i suoi 6 GB di RAM. Inoltre ha una memoria interna da 128 GB che puoi espandere fino a 1,5 TB con una scheda microSD. Gode di una fotocamera posteriore da 8 MP e di una super batteria da 10.000 mAh che dura tantissimo e supporta la ricarica rapida a 33 W. È anche maneggevole, con un peso di soli 571 grammi e uno spessore di appena 7,52 mm.

Che stai aspettando? È chiaro che a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Redmi Pad Pro da 12,1 pollici a soli 249,90 euro, invece che 329,90 euro. Concludi adesso il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.