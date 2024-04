Xiaomi Redmi Note 13 ad un PREZZO STRACCIATO con lo sconto attivo su eBay

Xiaomi è un'azienda che, ormai, è diventata leader nell'ambito della produzione e distribuzione di smartphone e oggi, su eBay, viene applicato uno sconto del 29% sullo Xiaomi Redmi Note 13 che viene venduto a 169,99€.

Lo Xiaomi Redmi Note 13 è alimentato dal potente processore Snapdragon 685. Questo dispositivo offre prestazioni eccezionali grazie alla CPU octa-core, che può raggiungere una frequenza massima di 2,8 GHz, supportata dalla potente GPU Adreno 610.

Per quanto riguarda la memoria e la RAM, il telefono vanta 8 GB di RAM accoppiati a 256 GB. Inoltre, lo spazio di archiviazione può essere espanso fino a 1 TB, consentendo di conservare una vasta gamma di contenuti senza preoccupazioni di spazio. Il design sottile e leggero del dispositivo e un peso di soli 188,5 g, lo rende comodo da tenere in mano e da trasportare ovunque.

Il display AMOLED da 6,67" offre una visualizzazione vivida e nitida con una risoluzione di 2400 x 1080. La frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz assicura transizioni fluide e reattive tra le schermate. La fotocamera posteriore tripla presenta un sensore principale da 108 MP per catturare dettagli nitidi e luminosi, un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP per scatti panoramici mozzafiato e una fotocamera macro da 2 MP per avvicinarsi ai dettagli più piccoli. La fotocamera anteriore da 16 MP offre selfie chiari e dettagliati.

Con una batteria potente da 5000 mAh, supportata dalla ricarica rapida a 33 W, questo smartphone assicura una lunga durata della batteria e ricariche veloci per rimanere sempre connessi. Per quanto riguarda la sicurezza, il dispositivo offre un lettore d'impronte digitali integrato nello schermo e lo sblocco con riconoscimento facciale.

Su eBay, oggi, è disponibile uno sconto in formato maxi del 29% sullo Xiaomi Redmi Note 13 per un costo finale e totale di 169,99€.

