Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G in offerta ad un prezzo incredibile su Amazon

Ormai è chiaro che Xiaomi si è affermata come uno dei principali produttori di smartphone economici. Redmi ha rilasciato tre modelli Note 11 Pro, uno dei quali è il Redmi Note 11 Pro 5G. Il Redmi Note 11 Pro 5G, come il precedente, è uno degli smartphone economici più interessanti attualmente disponibili. In questa fascia di prezzo, siamo abituati a vedere design sgargianti e costruzioni economiche, ma non è questo il caso. Acquistalo su Amazon a soli 299,90€ invece di 379,90€.

È facile confondere il pannello posteriore in vetro con il metallo. È piuttosto abile nel nascondere le impronte digitali grazie alla sua finitura opaca. Il Redmi Note 11 Pro 5G è disponibile in tre colori eleganti e alla moda: grigio grafite, bianco polare e blu oceano. Sul lato destro del Redmi Note 11 Pro 5G sono presenti solo il pulsante di accensione e il bilanciere del volume. Per quanto riguarda i controlli fisici, il lettore di impronte digitali del Redmi Note 11 Pro 5G è incluso nel pulsante di accensione. Anche se non ci scommetterei, si tratta di un lettore di impronte digitali decente. È possibile collegare le cuffie al connettore da 3,5 mm sulla parte superiore. Il Redmi Note 11 Pro 5G è leggermente protetto dalla polvere e può sopportare pioggia o sudore grazie alla certificazione IP53. Il vetro Corning Gorilla Glass 5 protegge lo schermo, ma non ci farei troppo affidamento.

Inoltre, il Redmi Note 11 Pro 5G è dotato di un caricatore rapido da 67 W, che consente tempi di ricarica molto rapid. Lo schermo del Redmi Note 11 Pro 5G è uno dei suoi principali punti di forza. La frequenza di aggiornamento può raggiungere i 120 Hz, oppure può essere abbassata a 60 Hz per risparmiare la durata della batteria. Il display AMOLED DotDisplay da 6,67 pollici offre colori vividi, contrasto nitido e ampi angoli di visione, grazie alla risoluzione di 2400 x 1080 pixel. Infine, il display del Redmi Note 11 Pro è grande, proprio come il telefono stesso. Lo Snapdragon 695 del Redmi Note 11 Pro 5G con 6/8 GB di RAM ha reso l'interfaccia utente veloce e reattiva nell'uso quotidiano. Grazie alla tecnologia LiquidCool di Xiaomi, il Redmi Note 11 Pro 5G è in grado di eseguire giochi leggeri e moderatamente intensivi.

Attualmente, sul Redmi Note 11 Pro 5G è installata la MIUI 13. La scelta di Xiaomi di utilizzare le skin di Android non è adatta a tutti. La sua interfaccia utente ibrida sembra aver ereditato caratteristiche sia da Android che da iOS. Approfitta ora dello sconto del 21% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

