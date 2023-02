Xiaomi Redmi Note 10 Pro: GRANDE offerta su Amazon per lo smartphone

La qualità degli smartphone prodotti da Xiaomi non è mai stata in discussione, un'ascesa durata veramente poco, che li ha resi tra i marchi di punta del mondo della telefonia grazie al suo vantaggioso rapporto qualità prezzo. Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro non fa eccezione a questa regola, ed oggi è disponibile su Amazon con uno sconto davvero enorme, che vi permetterà un piccolo grande salto di qualità nella vostra vita quotidiana.

Da oggi infatti, sappiate che potrete trovare in offerta su Amazon lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro a soli 199,99€, ovvero con uno sconto del 39% e circa 130,00€ risparmiati per il vostro portafoglio.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: un'occasione UNICA

Oltre alla qualità intrinseca dello smartphone, questo device presenta le dimensioni dello schermo da 6.67 pollici. Come altri prodotti del brand, il telefono è ricaricabile con ricarica rapida standard, che può raggiungere in mezzora il 60%. Inoltre dispone di una batteria da 5020mAh, che garantisce una grande durata.

Acquistare con questa offerta su Amazon lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro è assolutamente conveniente, dato che parliamo anche di uno smartphone con 128GB di memoria, 6GB di RAM, la possibilità di inserire 2 sim, e una risoluzione a 2400x1080 FHD+. Inoltre presenta una quad camera 108MP+8MP+5MP+2MP. Infine, sfrutta Android come sistema operativo e una tecnologia 4G.

