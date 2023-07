Xiaomi Redmi Buds 4 Lite: prezzo ancora in calo su Amazon (18,96 euro)

Gli auricolari true wireless Xiaomi Redmi Buds 4 Lite si confermano tra i principali protagonisti delle offerte del Prime Day 2023 di Amazon. Dopo essere precipitate a 19,99 euro nel primo giorno di ieri, in queste prime ore del 12 luglio il prezzo è calato ancora. Fino alle 23:59 di oggi puoi acquistarle in offerta a 18,96 euro, beneficiando delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultra rapida.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sotto i 19 euro per il Prime Day

Fin dal loro ingresso nel mercato gli auricolari Redmi Buds 4 Lite si sono distinti per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Merito della sorprendente qualità audio, offerta principalmente dal driver dinamico da 12mm, dal supporto al Bluetooth 5.3 per una maggiore stabilità e per il peso ultraleggero (ciascun auricolare pesa appena 3,92 grammi).

L'altro principale punto di forza delle cuffie del brand Redmi è l'autonomia. Grazie alla custodia di ricarica, sei libero di ascoltare la musica o i podcast che vuoi fino a 21 ore senza interruzioni. Un risultato notevole, soprattutto se si considera il peso piuma degli auricolari, a tutto vantaggio della loro usabilità ed ergonomia durante tutti i giorni della settimana.

Aggiungi al carrello ora le Xiaomi Redmi Buds 4 Lite per approfittare dell'ulteriore ribasso di queste ultime ore su Amazon in occasione del Prime e portarle a casa a un prezzo inferiore ai 19 euro.

