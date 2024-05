Xiaomi Redmi Buds 4 Lite in offerta: cuffie bluetooth a 18€ su Amazon

Le cuffie Xiaomi Redmi Buds 4 Lite rappresentano una soluzione avanzata e affidabile per gli amanti della musica in movimento. Grazie al Bluetooth 5.3, la trasmissione è stabile e veloce, riducendo il consumo della batteria e garantendo una connessione senza interruzioni. Il driver dinamico con diaframma composito da 12mm intensifica la struttura della cavità, riducendo efficacemente le distorsioni e offrendo un suono nitido e bilanciato.

Con una batteria a lunga durata, le Redmi Buds 4 Lite assicurano fino a 5 ore di autonomia con una singola ricarica e fino a 20 ore totali con la custodia di ricarica, garantendo così lunghe sessioni d'ascolto senza preoccupazioni di scaricamento.

Supportando Google fast pair, gli auricolari si connettono rapidamente al telefono Android non appena apri la custodia, offrendo una connessione immediata e senza problemi per iniziare a goderti la tua musica preferita in un attimo.

Leggeri e portatili, le Redmi Buds 4 Lite sono perfetti per gli stili di vita attivi, con resistenza all'acqua IPX4 che li protegge da sudore e pioggia, rendendoli adatti anche per gli allenamenti in palestra o le corse all'aperto. Con un design ergonomico e una qualità audio impeccabile, le Redmi Buds 4 Lite sono la scelta ideale per coloro che cercano auricolari wireless affidabili e performanti.