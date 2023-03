Xiaomi Redmi A1: il prezzo torna ad abbassarsi ancora (-31%)

Prosegue la corsa al ribasso dello Xiaomi Redmi A1, in offerta su Amazon a 82,94 euro anziché 119,90 euro, per effetto dello sconto del 31%. Un muletto perfetto o un telefono ideale per un genitore a cui non interessano prestazioni super o foto cameraphone. E se sei abbonato a Prime la spedizione è gratuita.

Xiaomi Redmi A1 in sconto del 31% su Amazon

Il Redmi A1 è dotato di una dual camera da 8 megapixel supportata dall'intelligenza artificiale e una fotocamera anteriore da 5 megapixel. Gli scatti rientrano nella media offerta dai telefoni base di gamma. I veri punti di forza del muletto Redmi sono l'ampio display HD+ da 6,52 pollici con refresh rate a 120 Hz e rapporto 20:9, ottimo per la visione di un film o di un video su YouTube, e l'autonomia offerta dalla maxi batteria da 5.000 mAh, grazie alla quale ci si può dimenticare della presa elettrica per tutto il giorno. A fare la fortuna di questo telefono è poi il processore MediaTek Helio A22, che rende l'utilizzo del Redmi godibile durante tutto il giorno.

Ed è proprio quest'ultimo punto che rende il Redmi A1 diverso da tanti altri smartphone appartenenti alla fascia bassa del mercato, vale a dire un equilibrio generale che lo trasforma in un telefono dall'eccezionale rapporto qualità-prezzo.

Se cerchi un secondo telefono da usare come muletto o i tuoi genitori devono cambiare il loro vecchio dispositivo, Xiaomi Redmi A1 è uno smartphone ideale sia per esperienza d'uso che per il prezzo. Approfitta dell'ultima offerta di Amazon che ti fa risparmiare quasi 40 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.