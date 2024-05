Xiaomi Mi Smart Band 8: SMARTWATCH con ottimo rapporto qualità-prezzo in DOPPIO SCONTO

Xiaomi è un'azienda molto versatile e oggi, su eBay, il Mi Smart Band 8, smartwatch targato proprio Xiaomi, viene scontato del 19% al quale vanno sommati ulteriori 3,90€ con il codice MAGGIO24 per un costo totale e finale di 35,10€.

Prezzaccio: Xiaomi Mi Smart Band 8 in doppia promo su eBay

Il Xiaomi Mi Smart Band 8 unisce bellezza e comfort, offrendo una semplicità senza pari direttamente al tuo polso. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento garantisce un'esperienza estremamente fluida. La regolazione automatica graduale della luminosità assicura un adattamento preciso alla luminosità dell'ambiente.

Con cinturini facili da rimuovere, il Mi Smart Band 8 ti consente di cambiare cinturino e materiale con estrema facilità, dando libero sfogo alla tua creatività e personalità. Con oltre 200 nuovi quadranti alla moda, potrai esprimere il tuo stile unico e sempre attuale.

Monitoraggio e regolazioni in tempo reale rendono l'esperienza di fitness ancora più coinvolgente. Con dati specifici e metriche dedicate, potrai migliorare continuamente le tue prestazioni. La modalità Smart Companion ti consente di correre con un partner, mostrando in tempo reale la differenza tra la tua posizione e il passo impostato.

Grazie alle funzioni complete di gestione della salute, tra cui il monitoraggio continuo della saturazione dell'ossigeno nel sangue, dello stress e del sonno, potrai prenderti cura del tuo benessere in modo completo. La connessione intelligente multi-schermo ti permette di sincronizzare rapidamente le impostazioni dello smartphone. Infine, con la ricarica rapida e una durata della batteria eccezionale fino a 16 giorni in uso tipico e fino a 6 giorni in modalità Always-On Display.

