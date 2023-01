Xiaomi Mi Band 6 NFC: offerta UNICA su Amazon al 18% di sconto

La comodità, in giornate molto impegnate nella vita quotidiana, sono cose da non sottovalutare, soprattutto nel campo dell'allenamento. Gli Smartwatch sono nati per facilitarci la vita in tal senso, tutt'altro che semplici orologi: dispositivi intelligenti, alla portata di tutti, e che hanno pian piano guadagnato un posto sui polsi di milioni di persone grazie alle loro qualità. Anche Xiaomi è tra le aziende che più si sono rivelate abili nel creare tali apparecchi, soprattutto con lo Xiaomi Mi Band 6 NFC.

Da oggi proprio quest'ottimo apparecchio, lo Xiaomi Mi Band 6 NFC, è in offerta su Amazon a 44,99€, con ben il 18% di sconto sul prezzo di listino.

Xiaomi Mi Band 6 NFC: tutto a portata di polso

Con Xiaomi Mi Band 6 NFC possiamo rispondere alle chiamate senza prendere il cellulare, guardare un messaggio di sfuggita, contare i passi durante il giorno, e tante altre cose dedicate al monitoraggio dei parametri vitali e del fitness, il tutto con una batteria che dura fino a 336 ore.

Come tutti gli altri prodotti di grande qualità di Xiaomi, lo Xiaomi Mi Band 6 NFC è capace di fornire un tocco ad alta sensibilità, unito ad una qualità visiva ricca di dettagli. Come già detto, comprende anche il monitoraggio della frequenza cardiaca, il tracciamento del sonno, e così via. Se state pensando a che tipo di connettore possiede, tranquilli, sarà necessaria solamente una porta USB.

