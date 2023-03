La senti la marcia imperiale di Darth Vader? No? Allora forse dovresti acquistare nuovi auricolari Bluetooth, come gli splendidi Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper. Splendidi perché, sì, sono personalizzati con i colori e il logo delle iconiche truppe d'assalto con la peggiore mira della galassia.

E no, non ti devi rivolgere a un mercenario o a chissà chi per averli, li trovi su Amazon a 109,99€.

Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper: semplicemente spettacolari

Come avrai già probabilmente intuito, la principale caratteristica di questi Xiaomi Buds 3 è la personalizzazione a tema Star Wars. Si parte da un packaging stellare (che già vale il costo d'acquisto), fino ai dettagli sugli auricolari e sul case.

Bellissimo il logo del casco degli Stormtrooper, vero? Ah, quasi dimenticavo: i suoni di sistema degli Xiaomi Buds 3 provengono direttamente dal mondo Star Wars, così da farti sentire sempre completamente immerso in questo fantastico universo.

Ma il look non è tutto. Gli auricolari Bluetooth di Xiaomi garantiscono infatti prestazioni da top di gamma. Dai un'occhiata all'elenco puntato di seguito, resterai a bocca aperta:

Cancellazione del rumore fino a 40db (con 3 modalità ANC e modalità trasparenza)

Autonomia fino a 32 ore (considerando anche il case di ricarica)

Supporto alla ricarica wireless

Bluetooth 5.2

Calibrazione audio basata sulla curva Xiaomi HRTF

Driver dinamico per suoni precisi e profondi

Pieno supporto alla tecnologia Google Fast Pair: con i dispositivi compatibili (come i Pixel di Big G), basta sollevare il coperchio del case e con un tap connetti gli Xiaomi Buds 3 allo smartphone Android.

Prima di mettere la parola fine a questa breve presentazioni, ti ricordo che i Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper sono in edizione limitata. Questo significa che non saranno sempre lì ad aspettarti, meglio quindi aggiungerli subito al carrello Amazon.

