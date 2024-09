Xiaomi 14 5G (12/512GB): smartphone dei sogni per foto pazzesche

Se vuoi avere per le mani uno smartphone in grado di reggere il confronto con la macchina fotografica più sofisticata, non perdere questa promozione. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello Xiaomi 14 5G a soli 644,99 euro, invece che 999,90 euro.

Non stropicciarti gli occhi è tutto reale. Sembra impossibile ma siamo di fronte a uno sconto di 355 euro sul prezzo di listino che, anche se non viene segnalato, lo puoi vedere sullo store ufficiale di Xiaomi. Dunque oggi puoi fare un vero colpaccio ma, cosa ancor più importante, metti le mani su uno smartphone dalle prestazioni incredibili.

Xiaomi 14 5G: la vera potenza a costo sgretolato

Non c'è dubbio alcuno, a una cifra così Xiaomi 14 5G è da prendere all'istante. Si tratta di uno smartphone top di gamma che oggi puoi avere a una cifra di un mediogamma. Andiamo a vedere i motivi per cui è una promozione da non perdere.

CPU e RAM : gode del potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 3 con la belleza di 12 GB di RAM che spingono sull'acceleratore e garantiscono prestazioni incredibili.

: gode del potentissimo processore con la belleza di che spingono sull'acceleratore e garantiscono prestazioni incredibili. Archiviazione e batteria: in questa versione avrai ben 512 GB di memoria interna per archiviare di tutto e possiede una mega batteria da 4610 mAh con ricarica standard Ultra rapida da 90 W e ricarica wireless da 50 W.

Fotocamera: il fiore all'occhiello è una fotocamera Leica professionale con sensore principale da 50 MP e stabilizzatore ottico che garantisce foto e video così reali che sembreranno vivi.

il fiore all'occhiello è una con sensore principale e stabilizzatore ottico che garantisce foto e video così reali che sembreranno vivi. Design: ha un display AMOLED da 6,36 pollici con frequenza di aggiornamento dinamica che arriva fino a 120 Hz per un peso di 193 grammi e uno spessore di 8,20 mm.

Sono queste le caratteristiche principali che rendono questo uno dei migliori smartphone, e a questa cifra è sicuramente un best buy. Dunque non aspettare che sia troppo tardi, vai ora su eBay e acquista il tuo Xiaomi 14 5G a soli 644,99 euro, invece che 999,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.

