Xiaomi 13: piccolo prezzo ora su Ebay!

Dotato di una tripla fotocamera co-ingegnerizzata Leica, lo Xiaomi 13 offre un sistema di imaging realizzato per riprese professionali in tutti gli scenari e copre una gamma di zoom ottico da 0,6x a 3,2x. La fotocamera principale da 50MP offre una qualità d'immagine fenomenale e di livello professionale. L'obiettivo ultra-grandangolare ha un campo visivo di 120° in grado di catturare splendidi paesaggi e immagini.