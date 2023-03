Xiaomi 13, il prezzo crolla al minimo storico: l’offerta Amazon è sconvolgente

Lo scorso mese Xiaomi ha presentato ufficialmente in Europa la sua ultima gamma di prodotti facenti parte del suo ampio ecosistema smart. Tra i dispositivi più attesi i telefoni della serie Xiaomi 13, che puoi acquistare nel taglio da 8+256GB in sconto su Amazon a 839€ con le spese di spedizioni gratuite via Prime e un risparmio sul prezzo di listino di circa il 19%. Un affarone considerando che stiamo parlando di uno smartphone uscito da poche settimane e di ottima fattura.

Xiaomi 13, che smartphone!

Dotato di una tripla fotocamera co-ingegnerizzata Leica, lo Xiaomi 13 offre un sistema di imaging realizzato per riprese professionali in tutti gli scenari e copre una gamma di zoom ottico da 0,6x a 3,2x. La fotocamera principale da 50MP offre una qualità d'immagine fenomenale e di livello professionale. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED piatto da 6,36" a 120 Hz con una risoluzione di 2400x1800, che adotta il nuovo materiale E6 per immagini più luminose e colori più precisi con un consumo energetico ridotto.

L'elegante design di Xiaomi 13 è stato creato per offrire una sensazione di compattezza perfettamente bilanciata e un'esperienza visiva coinvolgente. Dotato di un display piatto a tutto schermo da 6,36" e di cornici ultra sottili, lo smartphone consente una visione immersiva e un impatto visivo secondo a nessuno.

La batteria è da 4.500 mAh con ricarica rapida a 67 watt via cavo, 50 watt in modalità wireless e 10 watt inversa. Xiaomi 13 lo puoi avere scontato del 19% nel taglio da 8+256GB in offerta su Amazon a 892€ con le spese di spedizione gratuite via Prime.

