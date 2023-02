Xiaomi 12 da 128GB al MINIMO STORICO su Amazon (-36%)

Incredibile offerta al limite della follia che trovi adesso su Amazon. Dovrai essere veloce perché durerà un soffio. Per cui metti subito nel tuo carrello Xiaomi 12 a soli 515,37 euro, invece che 799,90 euro.

Ebbene sì, questo è il prezzo più basso registrato fin'ora, va da sé dunque che per averlo devi essere rapido. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Approfittane per avere uno smartphone top gamma a un prezzo assolutamente vantaggioso. In questa versione avrai 8GB di RAM e 128GB di memoria.

Xiaomi 12: a questo prezzo è da prendere al volo

Xiaomi 12 monta il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 con una capacità della scheda grafica aumentata del 30% rispetto ai modelli precedenti. Super fotocamera da 50 MP, più ultra-grandangolare da 13 MP e telemacro da 5 MP. Ciò si traduce in foto e video professionali con risoluzione pazzesca. È dotato anche di molteplici effetti da studio per rendere i tuoi scatti immortali.

Ha uno schermo AMOLED da 6,28 pollici FHD con refresh rate a 120Hz. Una gamma di colori incredibile con oltre 68 miliardi di sfumature che renderanno ogni contenuto un opera d'arte. Tocco sensibile e zero latenza. Anche giocare agli ultimi titoli sarà un'esperienza fantastica. È stato progettato con la certificazione Low blue light che riduce notevolmente l'affaticamento degli occhi. Ha una mega batteria in grado di durare tantissimo e una ricarica rapida cablata da 67 W e wireless da 50 W.

Non c'è tempo da perdere perché mentre stai leggendo il tempo scorre e le unità disponibili diminuiscono. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo Xiaomi 12 a soli 515,37 euro, invece che 799,90 euro. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.