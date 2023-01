Xiaomi 11T Pro 5G manda in tilt Amazon (sconto di 314 euro)

Spiegare il successo che Xiaomi 11T Pro ha avuto fin dalla sua uscita non è così semplice, anche perché ha fatto incetta di riconoscimenti, premi, citazioni ecc., come pochi altri smartphone della sua fascia di prezzo. È un top di gamma in tutto quello che fa, sì, ma oggi lo è a un prezzo folle.

Amazon è andato in tilt, letteralmente, non accorgendosi dello sconto monstre di 314 euro per il superlativo 11T Pro 5G di Xiaomi, ora in vendita a 386 euro nonostante di listino costi in realtà 699,90 euro. Fai presto però, perché è un'offerta destinata a esaurirsi a breve.

314 euro di sconto sul top di gamma Xiaomi 11T Pro 5G

Con il modello 11T Pro Xiaomi ha colpito di nuovo nel segno, portando nel mercato uno smartphone dalle caratteristiche eccezionali a un prezzo adatto a tutti: fotocamera principale da 108MP stabilizzata, processore Snapdragon 888 octa core in grado di raggiungere strabilianti vette di performance e una super ricarica rapida a 120W.

C'è forse un dettaglio che bisogna chiarire meglio. Quando scriviamo "a un prezzo adatto a tutti" ci stiamo riferendo al prezzo di lancio del telefono, ossia 699,90 euro (dopotutto si sta parlando pur sempre di un top di gamma). Ecco, ora che su Amazon si trova al 45% di sconto beh, è perfino superfluo aggiungere dell'altro.

Metti nel carrello ora Xiaomi 11T Pro 5G per approfittare del maxi sconto e risparmiare qualcosa come 314 euro. La consegna del telefono è prevista entro mercoledì 1° febbraio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.