Xbox Series S Gilded Hunter bundle al minimo storico su Amazon (239€)

Il Bundle Xbox Series S Gilded Hunter fa parte delle migliori offerte di giornata su Amazon. Lo troviamo in vendita a

239,98€ (nuovo minimo storico) invece di 299,99€, grazie allo sconto del 20% che permette di risparmiare 60 euro rispetto al prezzo consigliato. Puoi anche scegliere di pagarlo a rate grazie alla collaborazione tra Amazon e Cofidis. Per sfruttare questa occasione è sufficiente selezionare l’opzione del pagamento rateale in fase di check-out. Ecco il link all’offerta.

Xbox Series S Gilded Hunter è tra i migliori bundle riguardanti la console di Microsoft disponibili in questi giorni.

Xbox Series S Gilded Hunter bundle al prezzo più basso di sempre su Amazon

Il bundle in offerta su Amazon include il costume Hunter Saber, l'arma Fang Pickaxe di Saber, The Hunt Begins Wrap e 1.000 V-buck da spendere su Fortinite. In più vi sono 1.000 crediti di Rocket League per passare a Rocket League Pass Premium e 1.000 Show-Buck per acquistare il pass stagione di Fall Guys o altre personalizzazioni (costumi, modelli, colori, festeggiamenti) per il tuo personaggio.

Con Xbox Series S gli appassionati di gaming possono passare direttamente a velocità e prestazioni di nuova generazione. Uno dei principali punti di forza della console è la funzionalità Quick Resume, con tempi di caricamento istantanei e fino a 120 fps. In più, la piattaforma di Microsoft consente di guardare video in 4K dei contenuti di Disney+, Netflix, Prime Video, Microsoft Film e molti altri servizi di streaming.

Il bundle Xbox Series S Gilded Hunter è in offerta a soli 239,98€ su amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, ciò significa che gli utenti Prime possono beneficiare delle spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.