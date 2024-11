Xbox: Microsoft rilascia chatbot AI di supporto per i test

Microsoft ha annunciato ufficialmente l’arrivo di un chatbot di supporto basato sull’intelligenza artificiale, dedicato a tutti gli utenti Xbox. Le prime indiscrezioni riguardanti tale funzionalità erano già apparse all’inizio dell’anno. Tuttavia, adesso l’azienda di Redmond ha rilasciato il tool per i test pubblici. Annunciato come Support Virtual Agent, si tratta essenzialmente di metodo aggiuntivo che gli utenti Xbox possono utilizzare per "risolvere in modo più efficiente i loro problemi di gioco correlati al supporto". Per provare subito il nuovo agente di supporto basato sull'intelligenza artificiale i membri di Xbox Insider dovranno semplicemente accedere alla pagina support.xbox.com. Come dichiarato dalla stessa Microsoft: “A partire da oggi, gli Xbox Insider vedranno l'agente virtuale di supporto nella pagina "Contattaci" su support.xbox.com. Accedi con lo stesso account che hai registrato con il programma Xbox Insider. Quindi vedrai una nuova opzione per porre una domanda al nostro nuovo agente virtuale di supporto”.

Xbox: Support Virtual Agent offrirà supporto usando il linguaggio naturale

Per porre domande al Support Virtual Agent, gli utenti possono utilizzare sia il testo che la voce. Secondo l'azienda, l'agente accederà alle informazioni dalle sue sezioni di supporto per offrire rapidamente agli utenti soluzioni in linguaggio naturale. Tuttavia, attualmente solo coloro che risiedono negli Stati Uniti e hanno impostato la lingua preferita su inglese possono provare la funzionalità durante la fase di test.

Infine, può capitare che l’aiuto fornito non riesca a risolve il problema. In questo caso, gli utenti possono chiedere al supporto AI di metterli in contatto con un utente reale del supporto live di Microsoft. Come riportato ancora dall’azienda di Redmond: "apprezziamo il feedback degli Xbox Insider per questa esperienza di anteprima e qualsiasi feedback ricevuto verrà utilizzato per migliorare il Support Virtual Agent. Quando interagisci con il Support Virtual Agent, puoi fornire feedback tramite il pulsante ‘pollice in su’ o ‘pollice in giù’ su ciascuna delle risposte o fornire feedback direttamente tramite il pulsante ‘Invia feedback’ in fondo alla pagina".