xAI ottiene 6 miliardi di dollari di finanziamenti per nuovi progetti AI

Dopo aver fallito nel convincere i dirigenti di OpenAI dei suoi piani, Elon Musk ha avviato la sua startup AI, chiamata xAI. Negli ultimi mesi, xAI ha perseguito in modo aggressivo i finanziamenti per sostenere la sua rapida crescita e i suoi obiettivi ambiziosi nel panorama competitivo dell’AI. A maggio, la startup ha annunciato il suo round di finanziamento di serie B da 6 miliardi di dollari. Adesso, xAI ha ottenuto “nuova liquidità”, chiudendo un round di finanziamento di serie C da 6 miliardi di dollari. Famose società di venture capital tra cui A16Z, Blackrock, Fidelity, Kingdom Holdings, Lightspeed, MGX, Morgan Stanley, OIA, QIA, Sequoia Capital, Valor Equity Partners e Vy Capital hanno partecipato a questo round di finanziamento. xAI ha inoltre annunciato che NVIDIA e AMD hanno partecipato al round come investitori strategici. Ciò servirà anche a migliorare la loro infrastruttura AI.

xAI: le ultime novità AI annunciate dall’azienda

Come previsto, xAI utilizzerà i fondi per migliorare ulteriormente la propria infrastruttura informatica, sviluppare prodotti e accelerare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie future. La startup sta anche assumendo diversi dipendenti per perseguire la sua missione. Dal suo annuncio della Serie B nel maggio di quest'anno, xAI ha compiuto svariati progressi. Ad esempio, ha creato Colossus, il con il supercomputer AI più grande del mondo utilizzando un progetto di riferimento NVIDIA full stack con 100.000 GPU NVIDIA Hopper. La startup di Elon Musk ha poi lanciato Grok 2, un modello linguistico di frontiera con capacità di ragionamento all'avanguardia. Tra le novità è stata annunciata l’API xAI, che offre agli sviluppatori l'accesso programmatico ai modelli di base della startup. Un’altra novità è Aurora, il modello di generazione di immagini autoregressive proprietario per Grok, che migliora le capacità di comprensione, modifica e generazione multimodali.

Nei mesi scorsi, Musk ha anche annunciato l’arrivo di Grok su X. Il chatbot è ora in grado di sfruttare la piattaforma social per capire cosa sta succedendo nel mondo in tempo reale. Di recente sono state aggiunte nuove funzionalità che migliorano l'esperienza X come la ricerca sul web, le citazioni e, naturalmente, anche il generatore di immagini Aurora. Con questo sostanziale investimento, xAI è ben posizionata per competere con altri importanti attori, tra cui OpenAI, Google e Meta nel panorama dell’AI. Sarà interessante vedere come la startup ha intenzione di utilizzare questi fondi per innovare e far avanzare la propria tecnologia nei prossimi mesi.