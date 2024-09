X sta cercando di ricostituire i suoi team di sicurezza e protezione

X, la piattaforma di social media guidata da Elon Musk, sta cercando di ricostituire i propri team di sicurezza e protezione dopo aver licenziato una parte significativa del personale in questi settori. Nonostante i tagli radicali operati nei mesi successivi all'acquisizione di Twitter, X sta ora cercando di assumere nuovo personale per affrontare le sfide legate alla moderazione dei contenuti e alla protezione della piattaforma.

Recentemente, la società ha pubblicato numerose offerte di lavoro nei campi della sicurezza e della cybersecurity. Tra le posizioni aperte vi sono ruoli di alto livello, come il direttore della risposta strategica e manager negli affari governativi, oltre a diverse posizioni tecniche per ingegneri di sicurezza e specialisti in intelligence delle minacce.

Nonostante questi sforzi di reclutamento, i nuovi assunti rappresentano solo una frazione rispetto al numero di dipendenti licenziati da Musk durante il processo di ristrutturazione aziendale. In soli sei mesi, infatti, X ha ridotto il proprio organico di circa il 60%, passando da oltre 7.500 dipendenti a circa 1.500. Le riduzioni più consistenti hanno colpito proprio i team di sicurezza e protezione, che hanno subito un drastico calo del personale, con una riduzione di oltre l'80%.

Elon Musk sta cercando di rimediare ai suoi stessi tagli

Questi tagli hanno avuto conseguenze significative sulla capacità della piattaforma di affrontare minacce informatiche e di gestire la moderazione dei contenuti in modo efficace.

Recentemente, X ha subito un attacco cibernetico che ha mandato in crash la piattaforma durante un evento in cui era coinvolto l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Inoltre, la società ha ricevuto critiche per la gestione inadeguata di contenuti problematici e per la diffusione di informazioni false o fuorvianti.

Per far fronte a queste problematiche, X sta cercando di ristrutturare i propri team di sicurezza e moderazione dei contenuti, ma la sfida si preannuncia complessa. L'azienda dovrà dimostrare la propria capacità di proteggere la piattaforma e gestire in modo efficace i contenuti, per garantire una migliore sicurezza e affidabilità nell'ecosistema dei social media.