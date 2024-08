Incontro Elon Musk e Trump: crash di 42 minuti su X, cosa è accaduto

La tanto attesa "conversazione" tra Elon Musk e Donald Trump su X si è rivelata un vero e proprio disastro tecnico, lasciando molti utenti frustrati e sollevando interrogativi sulle capacità della piattaforma di gestire eventi di grande portata.

L'evento, programmato per le 8PM ET di lunedì sera, ha subito un immediato crash, con l'audio che è stato ripristinato solo 42 minuti dopo, alle 8:40 PM ET, ritardando significativamente l'inizio dell'intervista.

Durante il blackout tecnico, molti utenti, hanno riferito di aver ascoltato per circa mezz'ora musica techno proveniente dall'account di Trump, invece del tanto atteso dialogo. Questo bizzarro intermezzo musicale ha ulteriormente amplificato la frustrazione degli spettatori che attendevano di seguire l'evento in diretta.

Elon Musk: "colpa di un massiccio attacco DDoS"

Elon Musk, nel tentativo di spiegare l'accaduto, ha inizialmente attribuito il problema a un "massiccio attacco DDoS" (Distributed Denial of Service), che avrebbe reso impossibile lo svolgimento regolare dell'evento. Tuttavia, questa affermazione è stata prontamente smentita da fonti interne a X, che hanno assicurato che il servizio stava funzionando correttamente e che non vi era alcun segno di un attacco DDoS in corso.

Musk ha ribadito la sua versione dei fatti anche all'inizio della conversazione con Trump, sostenendo che l'attacco dimostrava la forte opposizione all'idea di dare voce all'ex presidente. Questo tipo di giustificazione ricorda un altro incidente avvenuto durante l'annuncio della candidatura presidenziale di Ron DeSantis, quando problemi tecnici simili avevano compromesso l'evento su X. Anche in quel caso, Musk aveva attribuito la colpa al sovraccarico dei server, suscitando dubbi sulla stabilità della piattaforma.

L'episodio mette in luce le sfide tecniche che X deve affrontare per gestire eventi di grande importanza e solleva domande sulla veridicità delle dichiarazioni di Musk riguardo ai problemi riscontrati. Con questo ennesimo flop, cresce l'incertezza sulla capacità della piattaforma di gestire efficacemente eventi futuri, soprattutto considerando la crescente pressione mediatica e l'attenzione che simili occasioni attirano.