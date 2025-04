X perde 11 milioni di utenti in Europa: l'impatto del Digital Services Act

L'Europa assiste a un preoccupante declino del numero di utenti su X, con ben 11 milioni di profili in meno rispetto all'anno precedente. Secondo i dati resi noti in conformità al Digital Services Act, questa riduzione rappresenta un calo del 10,5%, segnalando un periodo di crisi per la piattaforma precedentemente nota come Twitter.

Tra i paesi più colpiti, la Francia registra un’emorragia digitale con 2,7 milioni di abbandoni, seguita dalla Polonia (-1,8 milioni), Germania (-1,3 milioni) e Spagna (-1 milione). La situazione appare ancora più critica in termini percentuali: Lituania e Lussemburgo hanno visto un calo del 25%, mentre la Polonia ha toccato il 20%.

Questi dati mettono in discussione la gestione di Elon Musk, che aveva acquisito la piattaforma per 44 miliardi di dollari con l’obiettivo di rilanciarla. Nonostante le sue affermazioni su una crescita globale fino a 600 milioni di utenti attivi mensili, i numeri ufficiali dipingono un quadro diverso: dal novembre 2022, gli utenti attivi giornalieri di X si attestano intorno ai 250 milioni, senza segni evidenti di espansione.

Un fenomeno non solo europeo

Il fenomeno non si limita all’Unione Europea. Anche nel Regno Unito si osserva una diminuzione degli utenti, amplificata dalle controverse dichiarazioni di Musk. Se questa tendenza dovesse riflettere una situazione globale, la piattaforma potrebbe affrontare difficoltà su scala mondiale, anche se mancano statistiche ufficiali al di fuori dell’UE.

Le implicazioni di questa contrazione sono significative. Da un lato, una base di utenti ridotta potrebbe tradursi in un calo delle entrate pubblicitarie, un problema che Musk sta tentando di mitigare attraverso i finanziamenti al suo progetto xAI. Dall’altro, una comunità più ristretta potrebbe indebolire l’influenza personale di Musk, che ha utilizzato X come uno strumento di comunicazione strategico.

In termini di moderazione contenuti, la piattaforma ha fatto progressi per rispondere alle richieste normative del DSA, assumendo 211 nuovi moderatori dall’ultimo rapporto. Questo sforzo mira a garantire un ambiente online più sicuro e conforme alle regolamentazioni europee. La vicenda di X mette in luce le complesse sfide che le piattaforme social devono affrontare, tra cui la necessità di crescere, rispettare le normative e mantenere la sostenibilità economica.