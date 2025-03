X: nuovo update iOS con timeline delle community e filtri avanzati

La piattaforma social X, ha introdotto un importante aggiornamento per gli utenti iOS, con nuove funzionalità pensate per migliorare l’esperienza nelle Community. Questi spazi di discussione, che permettono di concentrarsi su argomenti specifici simili ai subreddit di Reddit, si arricchiscono ora di opzioni avanzate per la gestione dei contenuti.

Una delle principali novità riguarda il posizionamento delle Community nella home page. Dopo l’aggiornamento, gli utenti noteranno che le Community più popolari sono ora evidenziate nella parte superiore della schermata principale, facilitando l'accesso ai gruppi di discussione di maggiore interesse.

Inoltre, la gestione della timeline è stata migliorata, permettendo agli utenti di filtrare i contenuti in base a parametri come tendenze, contenuti recenti o popolarità, con l'opzione di scegliere un intervallo di tempo specifico. Questa funzionalità rende più semplice seguire gli aggiornamenti delle Community in modo personalizzato.

Ulteriori novità introdotte

Un’altra interessante aggiunta riguarda i filtri avanzati che consentono agli utenti di visualizzare esclusivamente i propri post o le proprie risposte all’interno di una Community. Questi filtri offrono un controllo maggiore sulla visualizzazione dei contenuti, rendendo la navigazione più efficiente e mirata.

L'ingegnere di X, Dongwook Chung, ha spiegato che uno dei miglioramenti più significativi riguarda l’ordinamento dei contenuti in base alla popolarità. Ora gli utenti possono scegliere di visualizzare i post in base a diverse opzioni temporali: giorno, settimana, mese, anno o addirittura tutti i tempi. Questa funzione, che permette di ordinare i contenuti in base al numero di mi piace, ricorda molto le funzionalità già note su Reddit, offrendo così un'esperienza simile a quella delle piattaforme di discussione a tema.

Al momento, queste innovazioni sono disponibili solo per gli utenti iOS e sono accessibili dopo aver aggiornato l’app X tramite l’App Store. Non ci sono informazioni ufficiali su una possibile estensione di queste funzionalità anche per gli utenti Android. Infine, in un periodo di cambiamenti, X ha aumentato i prezzi del suo abbonamento Premium+ dopo il lancio di Grok 3, il nuovo modello di intelligenza artificiale che l'azienda definisce "l’IA più intelligente sulla Terra".