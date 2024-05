X: i "Mi Piace" non saranno più visibili pubblicamente

X (ex Twitter) ha annunciato una modifica significativa alla sua piattaforma: la rimozione della scheda "Mi Piace" dai profili degli utenti, rendendo privati i dati su quali post sono stati apprezzati dagli altri. Questa novità è stata confermata dagli ingegneri di X dopo che Aaron Perris, collaboratore di MacRumors, ha scoperto un flag nell'app iOS che rivelava il cambiamento imminente.

Secondo Haofei Wang, direttore dell'ingegneria di X, i "Mi Piace pubblici "incentivano un comportamento sbagliato". La paura di ritorsioni da parte di troll o il desiderio di proteggere la propria immagine pubblica induce molti utenti a evitare di mettere like a contenuti controversi o taglienti. Wang ha sottolineato che rendere privati i "Mi Piace" dovrebbe incoraggiare gli utenti a esprimere liberamente le proprie opinioni senza timore di giudizi.

SPECULATION: X *might* be hiding likes for all users by default. https://t.co/ZsswnFTATP pic.twitter.com/ioKosyLrIK — X Daily News (@xDaily) May 21, 2024

X: i "Mi Piace" privati non intaccheranno l'efficacia del proprio feed

La modifica non influenzerà l'algoritmo "For You" di X, che continuerà a personalizzare il feed degli utenti in base ai post ai quali mettono like. Tuttavia, i "Mi Piace" non saranno più visibili pubblicamente. Gli utenti potranno comunque vedere a chi sono piaciuti i loro post e il conteggio totale dei like per ogni post, risposta e così via. La principale modifica è la rimozione della visibilità di quali post specifici sono stati apprezzati da altri utenti.

La data precisa per l'implementazione del cambiamento non è stata ancora comunicata. La funzione di nascondere i "Mi Piace" era già disponibile per gli abbonati a X Premium, ma questa modifica la renderà standard per tutti gli utenti. Le reazioni alla notizia sono state miste. Alcuni utenti apprezzano la scelta di X, ritenendo che possa favorire un ambiente più positivo e sicuro sulla piattaforma. Altri esprimono dubbi sulla reale efficacia di questa misura, temendo che possa ostacolare la trasparenza e la visibilità dei contenuti.