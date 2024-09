X: gli utenti bloccati continueranno a poter visualizzare i profili

La piattaforma di social media X, precedentemente conosciuta come Twitter, ha annunciato un cambiamento importante riguardante la funzione di blocco degli account. D'ora in poi, gli utenti che vengono bloccati potranno continuare a visualizzare i post pubblici dell'account che li ha bloccati, una modifica che sta già suscitando discussioni tra gli utenti della piattaforma.

Elon Musk ha comunicato questa decisione in risposta a un commento su X, chiarendo che, in passato, il blocco impediva del tutto all'utente bloccato di accedere al profilo della persona che lo aveva escluso, rendendo invisibili non solo i suoi post, ma anche le sue interazioni, i suoi follower e gli account che seguiva.

X ha spiegato che la modifica è stata introdotta perché, anche prima di questo cambiamento, era possibile aggirare il blocco visualizzando i post pubblici di un account tramite un altro profilo o semplicemente disconnettendosi. Tuttavia, alcuni utenti hanno contestato questa spiegazione, affermando che tali alternative non sempre funzionavano come previsto.

La community è molto preoccupata da questa scelta di X e dalla nuova politica del Social di Elon Musk

Elon Musk, nel corso del tempo, ha espresso critiche verso la funzione di blocco, definendola poco efficace e suggerendo che sarebbe più utile sostituirla con una forma più severa di "muto", che permetterebbe di ignorare un utente senza eliminarne del tutto l'accesso ai contenuti pubblici.

Tuttavia, questa modifica potrebbe avere ripercussioni particolarmente preoccupanti per coloro che bloccano utenti molesti o persecutori. La possibilità che queste persone possano ancora vedere i loro post pubblici potrebbe rendere più difficile evitare interazioni indesiderate o proteggersi da comportamenti abusivi.

La decisione di X di rivedere la funzionalità del blocco potrebbe influenzare significativamente le dinamiche tra gli utenti della piattaforma. Sarà interessante osservare come questa nuova politica verrà accolta dalla comunità e se emergeranno ulteriori critiche o adattamenti in futuro.