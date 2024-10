X Factor, oggi seconda parte dei Bootcamp: come vederla in streaming dall'estero

Giovedì 10 ottobre è in programma la seconda parte dei Bootcamp di X Factor 2024, con le scelte di Paola Iezzi e Manuel Agnelli. La puntata andrà in onda questa sera alle 21:00 (ora italiana) in diretta su Sky Uno e in streaming su NOW con il pass Entertainment.

Per vedere la seconda e ultima parte dei Bootcamp di X Factor 2024 in diretta streaming dall'estero occorre attivare il pass Entertainment di NOW (in offerta a 6,99 euro al mese per 12 mesi) e un servizio VPN. Grazie a quest'ultimo è possibile superare il blocco geografico che non permette di guardare i contenuti delle piattaforme streaming se si è fuori dall'Italia. In questo senso, una delle migliori a cui affidarsi è NordVPN, disponibile al prezzo scontato di 3,59 euro al mese per due anni.

Come vedere la puntata di X Factor del 10 ottobre in streaming dall'estero

La visione in streaming dall'estero dell'ultima puntata dei Bootcamp di X Factor 2024 richiede l'attivazione del pass Entertainment di NOW e di una VPN.

Dopo aver completato l'iscrizione al servizio, bisogna scaricare l'app sul dispositivo dove si intende guardare l'appuntamento di X Factor, quindi accedere al proprio account e selezionare un server VPN posizionato in Italia. Una volta che la connessione è attiva, i contenuti prima bloccati a causa delle restrizioni geografiche torneranno ad essere visibili.

Per velocità di connessione e funzionalità extra per la sicurezza, NordVPN rappresenta uno dei servizi di riferimento in Italia e all'estero per chi cerca una VPN veloce e sicura. Dai dati che sono emersi nel corso degli ultimi test indipendenti, la velocità dei server VPN di NordVPN è in media due volte superiore rispetto alla concorrenza.

A questo proposito, segnaliamo che i piani di due anni sono al momento in promozione a partire da 3,59 euro al mese, con sconti fino al 71%. E qualora il servizio non dovesse soddisfare le aspettative, è sempre possibile ricihiedere il rimborso completo entro 30 giorni.

