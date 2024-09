X Factor in streaming su NOW dal 12 settembre: quante novità quest'anno

X Factor, il talent musicale di Sky, riparte giovedì 12 settembre con la sua 18esima edizione. Sono tante le novità quest'anno, a partire da una nuova conduttrice e da una giuria rivoluzionata rispetto al passato.

Intanto, confermiamo che per vedere X Factor 2024 in streaming occorre attivare il pass Entertainment di NOW, che al prezzo scontato di 6,99 euro al mese offre l'accesso illimitato alle serie, agli show, alle news, ai documentari e alle produzioni Sky Original.

X Factor: la nuova edizione in streaming su NOW dal 12 settembre

Una delle novità più eclatanti è l'arrivo di Giorgia alla conduzione. La celebre cantautrice romana sostituisce dopo due anni Francesca Michielin, che aveva ereditato la guida del programma dall'attore Ludovico Tersigni (quest'ultimo aveva raccolto la pesante eredità di Alessandro Cattelan).

Nuova di zecca anche la giuria. In primis si registra il ritorno in grande stile di Manuel Agnelli. Al suo fianco, il frontman degli Afterhours avrà Paola Iezzi (Paola & Chiara), Achille Lauro e Jake La Furia. Tra i quattro, quello che attualmente può vantarsi di più a livello discografico è sicuramente il volto dei Club Dogo, tornati alla ribalta con un sorprendente album.

Conduttrice e giuria nuove dunque, per quella che si preannuncia come la stagione della rinascita per X Factor. Le premesse di certo sono più che positive, ora non resta che conoscere il cast dei concorrenti che prenderanno parte alla nuova edizione con la prima puntata delle Audition.

Appuntamento a giovedì 12 settembre, quando in prima serata andrà in onda in streaming su NOW la puntata iniziale di X Factor 2024. A questo proposito, segnaliamo che il pass Entertainment di NOW è disponibile a soli 6,99 euro al mese invece di 8,99 euro per 12 mesi.

