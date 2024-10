X Factor 2024, come vedere le repliche dall'estero in diretta streaming

La diciottesima stagione di X Factor ha preso il via il 12 settembre 2024 e va in onda ogni giovedì sera alle 21:15 su Sky Uno, oppure - in alternativa - in streaming su NOW. Tuttavia, anche chi non ha accesso a Sky o NOW può godersi le repliche in chiaro su TV8, con una differita di qualche giorno.

Infatti, su TV8 le puntate sono trasmesse ogni martedì alle 21:30, a partire dal 17 settembre. Ma cosa fare se ci si trova all'estero? Ecco come puoi guardare le repliche di X Factor in diretta anche fuori dall'Italia con un semplicissimo strumento: una VPN.

Come guardare le repliche di X Factor dall'estero

Una delle soluzioni più semplici e sicure per vedere le repliche di X Factor in diretta streaming dall’estero è utilizzare una VPN (Virtual Private Network). Una VPN ti permette di connetterti a un server situato in Italia, facendo credere alla piattaforma di streaming che ti trovi nel nostro Paese, anche se stai navigando da una località straniera. Tra le opzioni più consigliate c'è NordVPN, nota per la sua velocità e affidabilità.

Una volta sottoscritto un abbonamento a NordVPN, ora in offerta al 74% di sconto, per guardare in diretta streaming le repliche di X Factor ti basterà selezionare un server italiano e collegarti al live stream di TV8, disponibile sul sito web ufficiale dell'emittente televisiva. Così eviterai qualsiasi limitazione geografica che, altrimenti, potrebbe venirti imposta.

Perché scegliere VPN? Guarda quanti server

Con NordVPN, puoi scegliere tra oltre 6300 server distribuiti in 111 Paesi, garantendoti una connessione rapida e stabile ovunque ti trovi. Ecco alcuni vantaggi che offre NordVPN:

Connessione sicura e privata: NordVPN cripta la tua connessione internet, proteggendo i tuoi dati personali da terzi e nascondendo il tuo indirizzo IP

Streaming senza interruzioni: grazie alla larghezza di banda illimitata, puoi guardare le repliche di X Factor senza rallentamenti o buffering

Configurazione semplice: bastano pochi clic per iniziare a utilizzare NordVPN. Dopo aver sottoscritto un abbonamento, puoi collegarti rapidamente al server italiano e iniziare subito a guardare

Protezione anti-malware: oltre a garantire una connessione sicura, NordVPN offre una protezione avanzata contro malware e tracker

Se vuoi accedere a X Factor e altri contenuti italiani da qualsiasi parte del mondo, approfitta dell'offerta di NordVPN: fino al 74% di sconto sui piani di 2 anni, con 3 mesi extra gratuiti. A soli 2,99 euro al mese, potrai connettere fino a 10 dispositivi con un unico account, mantenendo al sicuro la tua rete e godendoti lo streaming ovunque ti trovi. E se non sei soddisfatto, puoi ottenere un rimborso completo entro 30 giorni.

