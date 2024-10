X: creator verranno pagati in base agli abbonati Premium

X sta cambiando il modo in cui paga i creator sulla sua piattaforma. A partire dall'8 novembre 2024, l’azienda passerà dal pagamento dei creator in base alle entrate pubblicitarie al pagamento per l'interazione degli abbonati X Premium. In base alla nuova politica, il reddito dei creator dipenderà da quanto coinvolgimento i loro post riceveranno dagli utenti che si sono abbonati a X Premium. In precedenza, gli utenti guadagnavano una quota delle entrate pubblicitarie generate dagli annunci visualizzati nelle risposte ai loro post. Per qualificarsi per il nuovo sistema di pagamento, i creator devono soddisfare criteri specifici. In primis devono essere utenti verificati (iscritti a X Premium), avere almeno 500 follower e raggiungere un minimo di 5 milioni di impressioni sui propri post in un periodo di tre mesi.

X: nuova politica potrebbe aumentare l’engagement farming

Questa decisione potrebbe spingere i creator X a generare post che provochino risposte o discussioni. Ciò può potenzialmente dare luogo a contenuti più sensazionalistici e controversi mirati a ciò che viene chiamato "engagement farming". I creator spesso usano tattiche di engagement farming condividendo opinioni estreme o provocatorie per attrarre opinioni forti. Ad esempio, i creator ripubblicano contenuti popolari modificati e si uniscono a gruppi in cui i membri accettano di interagire con i post degli altri. Naturalmente, ciò serve a gonfiare l'engagement.

Elon Musk aveva precedentemente avvisato che gli account che si dedicavano all'engagement farming sarebbero stati sospesi e ricondotti alla fonte. Tuttavia, il problema rimane diffuso. La piattaforma continua a premiare i post progettati per l'engagement piuttosto che le conversazioni genuine. Ad oggi non è certo se i pagamenti aumenteranno o meno. Dal canto suo, l’azienda afferma che i creator potrebbero guadagnare di più con questo nuovo modello poiché elimina la dipendenza dalle visualizzazioni degli annunci. Questa decisione potrebbe essere dovuta al fatto che la piattaforma ha subito un calo di quasi il 50% nei ricavi pubblicitari da quando Musk ha preso il controllo dell'azienda. Ciò ha costretto l'azienda a cercare altri flussi di entrate, come il lancio di X Premium l'anno scorso.