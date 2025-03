Obama: messaggio al web, si iscrive a Bluesky, l'alternativa ad X

Bluesky, il social network alternativo a X, ha raggiunto un importante traguardo con l'ingresso dell'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. La notizia è stata ufficialmente confermata dalla piattaforma stessa, segnando un passo significativo per la sua crescente popolarità. Rose Wang di Bluesky OOO ha confermato che l'account di Obama è autentico, e nei suoi primi post, l'ex presidente ha celebrato il 15° anniversario dell'Affordable Care Act (ACA), sottolineando che "il cambiamento è possibile quando si lotta per il progresso."

L’ingresso di Obama su Bluesky rappresenta un momento decisivo, soprattutto considerando il suo ampio seguito su altre piattaforme come X e Facebook. Tuttavia, la sua adesione a questa nuova piattaforma evidenzia un cambio di rotta rispetto ai social network dominanti, in particolare X, che ha visto una notevole perdita di utenti. Dopo le elezioni statunitensi del 2024, l'orientamento politico di Elon Musk, favorevole a Trump e alle posizioni MAGA, ha spinto molti utenti con opinioni politiche opposte a cercare alternative più in linea con le loro ideologie. Bluesky si è così affermata come una delle principali opzioni per questi utenti, aumentando considerevolmente la sua base di iscritti.

Cosa significa l'approdo di Obama su Bluesky per la comunità social?

Grazie alla migrazione di numerosi utenti da X, la piattaforma ha visto una crescita rapida e costante, raggiungendo più di 33 milioni di utenti entro la fine del 2024. Questo incremento è stato accompagnato dalla presenza di altri esponenti politici di spicco. Oltre a Obama, infatti, sono attivi su Bluesky anche politici come Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Alexandria Ocasio-Cortez, Gavin Newsom e Al Green. In particolare, Ocasio-Cortez ha raggiunto un milione di follower sulla piattaforma, dimostrando l'interesse crescente per Bluesky nel mondo della politica.

L'ingresso di Barack Obama su Bluesky non solo rafforza la credibilità della piattaforma come alternativa a X, ma ne consolida anche l’immagine tra gli utenti di orientamento progressista. La presenza di figure politiche di rilievo potrebbe infatti attrarre ancora più iscritti, consolidando la posizione di Bluesky nel panorama dei social network. Con una comunità sempre più numerosa e impegnata, la piattaforma sembra destinata a crescere ulteriormente, ponendosi come una vera alternativa alle piattaforme più tradizionali.