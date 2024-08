X: censurato un articolo che potesse mettere Trump in cattiva luce

Recentemente, X ha temporaneamente scoraggiato gli utenti dal cliccare su un link di un articolo di NPR riguardante una visita di Donald Trump al Cimitero Nazionale di Arlington. Questo ha sollevato dubbi sul fatto che la piattaforma di proprietà di Elon Musk possa favorire l’ex presidente.

Giovedì, Stephen Fowler, un giornalista di NPR, ha condiviso un articolo che riportava un incidente accaduto durante un evento con Trump e il suo staff al cimitero. Secondo un funzionario dell’esercito citato nell’articolo, un dipendente del cimitero sarebbe stato "bruscamente allontanato" durante la visita. NPR aveva precedentemente riferito di una “altercazione fisica” tra lo staff della campagna di Trump e un dipendente, legata al divieto di attività politiche all’interno del cimitero federale.

Alcuni utenti su X, tentando di accedere al link dell’articolo, hanno visto un messaggio d’avvertimento che dichiarava che il link poteva essere "non sicuro", indicandolo come potenzialmente violento, dannoso o in violazione delle regole della piattaforma.

Un avviso insolito per un sito affidabile come NPR

Tuttavia, non è stato fornito un motivo preciso per cui il link fosse stato segnalato. Fowler ha pubblicato una serie di tweet con il link all'articolo, ma solo i primi due sono stati etichettati come "non sicuri", mentre gli altri no, creando confusione tra gli utenti.

L’apparizione di tali avvisi è piuttosto insolita per link verso siti affidabili come NPR. Non tutte le notizie riguardanti la visita di Trump ad Arlington sono state etichettate nello stesso modo, e altri articoli di NPR non hanno mostrato simili avvisi. Un portavoce di X ha dichiarato che si trattava di un “falso positivo” e che l’avviso era stato rimosso, senza però fornire ulteriori spiegazioni.

Musk, che ha pubblicamente sostenuto Trump in vista delle elezioni, ha anche avuto conflitti con NPR in passato, etichettando per mesi il loro account come "media affiliati allo Stato". NPR, a seguito di questo episodio, ha smesso di pubblicare contenuti dal proprio account principale su X dallo scorso aprile.