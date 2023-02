WSL: implementato il supporto per il D3D12 GPU Video Acceleration

Gli sviluppatori Microsoft hanno annunciato l'arrivo di un nuovo importante aggiornamento per WSL (Windows Subsystem for Linux), il layer di compatibilità per l'esecuzione dei binari Linux in modo nativo su Windows via CLI (Command Line Interface). È stato infatti rilasciato ufficialmente il tanto atteso supporto per il Direct3D 12 GPU video acceleration. Tale feature, che garantisce sostanzialmente l'accelerazione video con tutti i software Linux eseguiti tramite WSL, è il frutto del lungo lavoro dei coder Microsoft con le librerie grafiche OpenGL, OpenCL e le Vulkan API (Application Programming Interface). Gli utenti di tale subsystem possono quindi beneficiare del pieno supporto alla video acceleration dei diversi contenuti multimediali.

Nel dettaglio questa funzionalità viene garantita per mezzo dei driver open source Mesa, una libreria software per la applicazioni di grafica 3D che garantisce alle distribuzioni Linux l''implementazione delle API OpenGL e Vulkan. Mesa da quindi accesso all'elaborazione grafica 3D a diverse piattaforme software. I coder Microsoft hanno lavorato in modo tale da garantisce il supporto delle Direct3D 12, le API di grafica 3D usate anche in Windows, in Mesa e dunque di riflesso abilitando tale feature con tutte le applicazioni che vengono eseguite in WSL.

Ad esempio ora gli utenti potranno sfruttare GStreamer, una piattaforma software con cui realizzare applicazioni multimediali, al massimo delle sue potenzialità per avviare video ad alta risoluzione, proprio come hanno fatto i developer Microsoft durante la presentazione della funzionalità andando a riprodurre un video in formato MP4, con accelerazione della GPU (Graphics Proccesing Unit) attiva, tramite GStreamer direttamente da WSL.

Attualmente il supporto è garantito sfruttando Mesa 22.2/22.3. Sono state selezionate tali particolari edizioni per via della presenza di uno specifico set di VA-API features. Per abilitare la video acceleration basta digitare tali comandi in bash:

sudo add-apt-repository ppa:oibaf/graphics-drivers

sudo apt update && sudo apt upgrade

sudo apt install vainfo mesa-va-drivers ffmpeg gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-vaapi

export LIBVA_DRIVER_NAME=d3d12