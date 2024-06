Gemini Flash 1.5: l'IA più veloce e potente sul mercato di Google

Google ha recentemente svelato il suo nuovo modello di intelligenza artificiale, Gemini Flash 1.5, presentato come il più veloce e potente attualmente disponibile sul mercato. Durante un incontro stampa mercoledì scorso, Google ha illustrato le capacità del nuovo modello, che supera del 20% in velocità il nuovissimo ChatGPT-4o di OpenAI.

Disponibile al pubblico da giovedì, Gemini Flash 1.5 rappresenta l'ultima evoluzione del chatbot introdotto a Google I/O lo scorso maggio. Dopo un mese di anteprima pubblica, durante il quale gli utenti hanno potuto testare il prodotto e fornire feedback, Google ha deciso di procedere con il lancio ufficiale.

Una delle caratteristiche distintive di Gemini Flash 1.5 è la sua capacità di elaborare grandi quantità di dati con una sola query. Contrariamente ad altri sistemi che necessitano di suddividere le domande in più parti, Gemini Flash 1.5 può analizzare simultaneamente un'ora di video, 11 ore di audio o oltre 700.000 parole. In una dimostrazione ai giornalisti, Google ha mostrato come il chatbot sia in grado di analizzare un video di 14 minuti in appena un minuto.

La velocità non è l'unico vantaggio di questo nuovo modello. Google afferma che Gemini Flash 1.5 è anche il 40% più veloce di ChatGPT-3.5-turbo e offre una maggiore capacità di elaborazione delle informazioni. Ciò significa che gli utenti possono includere molto più contesto nelle loro domande, siano esse basate su audio, video, codice o testo, ottenendo risposte più accurate e dettagliate.

Le dichiarazioni di Kurian e 1.5 Pro

"È il modello più veloce con il miglior rapporto qualità-prezzo disponibile", ha dichiarato Thomas Kurian, CEO di Google Cloud. Gemini Flash 1.5 è disponibile gratuitamente per gli sviluppatori in una versione con capacità limitata, mentre piani a pagamento sono offerti in base alla quantità di dati che gli utenti desiderano analizzare.

In parallelo, Google ha presentato anche Gemini 1.5 Pro, descritto come il "miglior modello complessivo" disponibile. Ancora più potente di Flash 1.5, Pro è in grado di analizzare fino a 22 ore di audio e 1,5 milioni di parole, consentendo di esaminare lo storico di un'intera azienda, inclusi 10 anni di bilanci finanziari, secondo Kurian.

I recenti aggiornamenti a Gemini 1.5 Flash, Gemini 1.5 Pro e al generatore di immagini Imagen 3 rendono il pacchetto software di intelligenza artificiale di Google "la piattaforma di intelligenza artificiale generativa più pronta per le aziende" sul mercato. Tra i clienti che già utilizzano i prodotti di Google AI ci sono UberEats, Moody's e Shutterstock.

Una funzionalità di particolare interesse per le aziende è il miglioramento del "grounding", annunciato con il lancio. Ora, le risposte fornite dai modelli Gemini includono un collegamento alla fonte e un punteggio di attendibilità, un processo fondamentale per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa nei processi decisionali, soprattutto nel settore finanziario.

Google ha anche annunciato il lancio, previsto per il terzo trimestre, di un nuovo strumento di grounding specifico per settore. Questo strumento permetterà agli analisti finanziari di confrontare le loro query di intelligenza artificiale con i dati di Moody's, o agli esperti legali di verificare le loro domande con fonti di Thomson Reuters.