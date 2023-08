WordPress 6.3: nuove funzionalità per la UX

Migliorare la user experience, è questo il focus di WordPress 6.3, ultima release del CMS Open Source più utilizzato in rete la cui versione stabile sarà disponibile per il download nelle prossime ore. Con questa versione gli sviluppatori portano a termine la fase 2 di Gutenberg. Per quanto riguarda la fase 3 si attendono novità dedicate agli strumenti per l'editing collaborativo.

Nuove funzionalità per Gutenberg

L'editor Gutenberg non è ancora la prima scelta per gran parte degli utenti ma Automattic punta a renderlo più popolare grazie all'introduzione dell'Openverse, una piattaforma dalla quale prelevare liberamente fotografie in stock, elementi grafici e file audio per arricchire i contenuti.

Molto interessante anche la possibilità di passare rapidamente da una pagina all'altra senza abbandonare l'editor, stesso discorso per quanto riguarda i modelli. Migliorato anche il blocco di navigazione, soprattutto grazie a degli elenchi dinamici che semplificheranno l'applicazione delle modifiche. "Aspetto" e "Impostazioni" sono stati ad esempio separati per facilitare l'accesso agli strumenti disponibili. Da segnalare infine le preview per i tipi di blocco, particolarmente utili per valutare la resa delle personalizzazioni.

Novità per i blocchi

WordPress 6.3 porta con sé l'introduzione di nuovi blocchi come per esempio quelli dedicati alla separazione dei sommari, ai link social e alle note a piè di pagina. Nel contempo sono disponibili nuovi strumenti che consentono di ottimizzare l'aspect ratio (o fattore di forma) per i blocchi delle immagini.

Meritano una segnalazione anche i preset, con cui regolare in modo più preciso le spaziature tra i blocchi, e il lavoro fatto sui block pattern per la gestione di blocchi predefiniti come per esempio gallerie di immagini e testi.

Miglioramenti per l'editing

Per quanto riguarda le funzionalità dedicate all'editing, WordPress 6.3 presenta una sezione "Pagine" separata all'interno dell'editor, contestualmente abbiamo una sezione apposita per gli "Stili" che facilita l'impostazione dei layout. I menu sono inoltre personalizzabili sulla base degli strumenti utilizzati più di frequente.

Gli sviluppatori del progetto hanno ottimizzato anche il sistema delle anteprime con cui valutate gli effetti delle modifiche applicate e migliorato le funzioni per la visualizzazione dei dettagli su modelli, pagine e stili.

Nella nuova release di WordPress template e contenuti vengono distinti in modo più chiaro attraverso colori ed icone, ciò renderà ancora più facile la creazione di nuovi template.

Nuovi comandi

Chi è abituato ad utilizzare soluzioni per la produttività come Slack troverà molto comodo il nuovo strumenti per l'invio di comandi tramite combinazioni di tasti. L'utilizzatore avrà infatti a disposizione una finestra in cui è presente la lista dei comandi utilizzabili, tutti collegati ad una determinata azione come per esempio l'inserimento dei un nuovo blocco.