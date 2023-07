Wix lancia un AI generator per i siti Web

Wix, compagnia nota per i suoi tool che permettono di creare pagine Web tramite il drag and drop, ha annunciato lo sviluppo di una nuova piattaforma basata sull'Intelligenza Artificiale. Grazie a quest'ultima gli utilizzatori potranno realizzare interi siti Internet tramite prompt testuali. Come specificato dai portavoce del gruppo, basteranno delle semplici interazioni testuali per dar vita a home page, pagine interne, descrizioni e immagini.

Creare siti Web con l'AI

Niente più elementi da trascinare o altre soluzioni no code e tantomeno low code. Questa iniziativa arriva dopo un'altra feature di Wix incentrata sull'utilizzo di ChatGPT per la creazione rapida di contenuti personalizzati da pubblicare online. Nello stesso modo il servizio offre una funzionalità per la generazione automatica di nomi a dominio, permettendo poi di selezionare e registrare quello più adatto al proprio progetto.

L'idea è nata anche dalla constatazione che, nel mercato degli Stati Uniti, il 27% delle piccole imprese non possie ancora un sito Web (dati aggiornati al 2022). Ciò si traduce in molti casi in basse performance dal punto di vista delle entrate. Contestualmente, buona parte degli imprenditori temerebbe i costi dell'implementazione di nuove funzionalità e le possibili perdite di tempo dovute a portare a termine un impegno di questo genere.

Per questo motivo il nuovo strumento è in pratica un chatbot. L'utente non deve fare altro che descrivere ciò che desidera e il sistema provvederà a crearlo.

Prompt per qualsiasi tipo di sito Web

Stando a quanto anticipato dall'azienda, il tool non si limiterà ad occuparsi del Web Design. Provvederà invece alla generazione di tutti gli elementi fondamentali a livello di back-end. Questo significa che sarà possibile creare negozi per il commercio elettronico, piattaforme per la prenotazione di eventi, servizi per l'acquisto di biglietti online e siti Web per il food delivery.

Per Wix si tratterà anche di un importante cambio di paradigma, perché con questo generatore di siti Web i contenuti saranno al centro del processo creativo, mentre il Web design opererà a servizio dei contenuti.