Wine 7.8: arrivato il supporto al WoW64 Sound Driver

Il team di coder Wine ha pubblicato una nuova stable release del noto "non emulatore" open source. Wine 7.8 rientra nel ciclo di aggiornamenti bisettimanali adottato dai developer del progetto. Tramite questo software gli utenti delle distribuzioni Linux, e di MacOS, possono eseguire ed utilizzare un vastissimo bacino di applicativi progettati esclusivamente per Windows.

Questa build introduce diverse novità interessanti che migliorano notevolmente la user experience del programma. In Wine 7.8 i coder hanno proseguito il loro lavoro di conversione dei diversi componenti al più recente formato PE (Portable Executable). Tale standard, che è possibile utilizzare per impacchettare eseguibili, librerie e driver per sistemi a 32 o a 64bit, è composto da una struttura dati che prevede l'incapsulamento di tutte le informazioni necessarie al loader del sistema operativo che gestisce concretamente l'esecuzione del codice degli applicativi.

Tale approccio di progettazione è stato ereditato dal formato COFF usato nei sistemi Unix-like. I developer Wine hanno deciso di implementarlo perché non solo è praticissimo ma consente anche di migliorare la compatibilità con un vasto bacino di software. Elemento che ovviamente non poteva essere ignorato dai programmatori del progetto. In Wine 7.8 ad esempio sono state ultimate le conversioni al formato PE dei driver OSS e X11.

Un'altra novità importante presente in questa release è l'implementazione del supporto al WoW64 (Windows on Windows 64-bit) all'interno del Wine sound driver code. WOW64 è concretamente il sottosistema di Windows che si occupa di far funzionare le applicazioni scritte per ambienti 32bit anche nelle piattaforme a 64bit. Nel dettaglio questo componente software è un layer di emulazione. La sua introduzione nel sound driver di Wine permette agli utenti di accedere alla gestione dell'audio di un vasto bacino di programmi non più recenti, ad esempio vecchi videogiochi o applicativi vintage non più aggiornati.

Oltre a tali novità Wine 7.8 dispone di un grosso bacino di bugfix e patch che correggono diverse problematiche presenti nelle versioni precedenti.