Windows Subsystem for Linux: c'è un nuovo malware

Nel corso delle ultime ore, i ricercatori dei Black Lotus Labs di Lumen Technologies hanno scoperto un nuovo malware che sfrutta un bot Telegram per rubare i cookie dai browser e altre informazioni sensibili tramite Windows Subsystem for Linux (WSL), il componente di Windows 10 e 11 fruibile sotto forma di app grazie al quale è possibile installare una distribuzione Linux.

Windows Subsystem for Linux: un malware ruba informazioni sensibili dai browser

Scendendo più in dettaglio, è stato individuato un nuovo RAT (Remote Accesso Trojan) scritto in Python che permette ai malintenzionati di mettere a segno attacchi a scopo di spionaggio, andando a rubare i cookie di autenticazione da Chrome e Opera, eseguire comandi e scaricare file, pilotando il tutto mediante un bot Telegram

Il malware è altresì capace di catturare screenshot di quanto mostrato sul desktop, raccogliere informazioni circa l’utente e il computer in uso e scaricare moduli aggiuntivi.

Inoltre, andando ad effettuare l’analisi del codice sorgente del malware è stato scovato un indirizzo IP di Amazon Web Services precedentemente già adoperato da altri cybercrminali, ma gli autori degli attacchi più recenti restano ancora sconosciuti.

Da notare che i primi malware per WSL sono stati individuati più di un anno fa, ma è stato soltanto durante gli ultimi mesi che sono emerse un sempre maggior numero di segnalazioni di minacce parte della categoria.

