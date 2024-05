Windows Server 2019: corretti errori del Patch Tuesday di maggio

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento di emergenza fuori banda (OOB) per Windows Server 2019. Questo update corregge un bug che causa errori 0x800f0982 durante il tentativo di installare gli aggiornamenti di sicurezza del Patch Tuesday di maggio 2024. Come riportato dai colleghi di BleepingComputer la scorsa settimana, molti amministratori di sistema hanno riferito di non essere riusciti a installare gli aggiornamenti di sicurezza Patch Tuesday di questo mese. Ogni volta che tentavano la procedura, veniva loro mostrato l’errore 0x800f0982. Come dichiarato da un amministratore Windows su Reddit: “Sì, 6 Windows Server 2019 (tedesco) di clienti diversi. Tutti lo stesso problema: errore 0x800f0982”. Un altro amministratore ha poi confermato che anche i server spagnoli avevano lo stesso problema.

Windows Server 2019: il problema potrebbe interessare anche chi ha il Language Pack USA

L’azienda di Redmond ha riconosciuto pubblicamente il problema. In un comunicato ha affermato che: “è più probabile che questo problema riguardi i dispositivi che non dispongono del pacchetto lingua inglese (Stati Uniti)". Tuttavia, la società ha anche ricordato che tale problema potrebbe verificarsi anche sui server Windows quando è installato il pacchetto in lingua inglese. Come si legge nel comunicato ufficiale: “Questo aggiornamento risolve un problema noto correlato al Language Pack inglese (Stati Uniti). Se il dispositivo non lo include, l'installazione di KB5037765 potrebbe non riuscire. Il codice di errore viene 0x800f0982. Questo problema può tuttavia interessare i dispositivi che dispongono di quel Language Pack. In questo caso, il codice di errore viene 0x80004005”.

Per risolvere questo problema noto, gli amministratori devono scaricare gli aggiornamenti OOB utilizzando Windows Update, WSUS o il catalogo di Microsoft Update. In seguito, bisognerà installarli sui server interessati. Dopo aver installato questo aggiornamento OOB, bisognerà riavviare il server. Microsoft dichiara che, fatto ciò, gli aggiornamenti di sicurezza del Patch Tuesday di maggio 2024 verranno installati senza errori.