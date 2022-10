Windows Dev Kit 2023, un Mini PC per gli sviluppatori

Nelle scorse ore la Casa di Redmond ha presentato Windows Dev Kit 2023, un mini PC equipaggiato con il sistema operativo Windows on Arm che l'azienda capitanata da Satya Nadella ha deciso di dedicare appositamente agli sviluppatori e al loro lavoro.

Il dispositivo non è ancora disponibile per il mercato italiano e per il momento viene commercializzato soltanto negli USA e in Gran Bretagna, Australia, Canada, Cina, Francia, Germania e Giappone. Presto o tardi potrebbe sbarcare anche nella Penisola ma riguardo a questo particolare non sarebbero ancora disponibili dettagli o conferme.

Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche del Windows Dev Kit 2023, altrimenti noto come Project Volterra, sono state riassunte nel video proposto di seguito, dove se ne sottolinea in particolare la destinazione d'uso (il coding, appunto) e non a caso viene mostrato l'avvio di Visual Studio 2022 che è l'IDE di riferimento di Microsoft per i developer insieme a Visual Studio Code.

Dotato di un design stackable (quindi facilmente "impilabile" con altri device), questo mini PC è estremamente compatto e in buona parte realizzato utilizzando plastiche oceaniche riciclate al 20%. Ad animarlo vi è un System on a Chip Snapdragon 8cx di terza generazione realizzato dalla Qualcomm con attenzione particolare per l'ottimizzazione dei consumi energetici.

La dotazione di memoria RAM è pari a ben 32 GB LPDDR4x mentre lo storage dei dati viene affidato ad una componente SSD NVMe da 512 GB. Particolarmente interessante anche la presenza di una Neural Processing Unit destinata ad elaborare i contenuti audio e video raccolti tramite Webcam e microfono.

Distribuiti in colorazione Matte Black, il dispositivo pesa poco meno di un Kg, per la precisione 960 g, e presenta delle dimensioni molto contenute (196x152x27,6 mm) che consentono comunque di ospitare un buon numero di porte, 2 USB-C e 3 USB-A, a cui si aggiungono 3 output video compatibili con il 4K a 60 Hz che permettono di collegare 3 diversi monitor tramite Mini DisplayPort (supporto HBR2) e due USB-C.

Disponibile anche lo slot Ethernet RJ45 e, sempre per la connettività, i supporti a Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1. A livello di dotazione hardware ci troviamo quindi davanti ad un Mini PC utilizzabile anche per scopi diversi e più avidi di risorse rispetto allo sviluppo.

Prezzo

Il Windows Dev Kit 2023 viene venduto a 599 dollari, una cifra che considerando l'offerta in termini di software e hardware non appare particolarmente elevata.