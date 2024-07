Mini PC con processore Intel di 11a generazione e supporto al 4K in maxi offerta

Un mini PC è un computer in tutte le sue funzionalità che si presenta, però in formato ridotto e oggi, su Amazon, viene scontato del 27% il mini PC dotato di processore Intel di 11a Gen e supporto al 4K (tra le altre cose) per un costo finale di soli 139€.

Tutte le caratteristiche di questo mini PC...

Il mini PC NiPoGi AK1 PRO è equipaggiato con un Intel Jasper Lake N5105 di 11a generazione e grafica Intel UHD. La CPU N5105 più veloce è ideale per soddisfare diverse esigenze, come lavoro, navigazione in Internet e studio a casa.

Progettato per più usi, il mini PC include 8 GB di RAM, consentendoti di aprire tutte le applicazioni necessarie contemporaneamente. L’SSD interno da 256 GB offre ampio spazio per archiviare documenti e applicazioni importanti. Inoltre, il NiPoGi AK1 PRO dispone di un alloggiamento di espansione per aggiungere ulteriori unità da 2,5".

Il mini PC offre stabilità e connettività elevata con supporto per WiFi dual-band 2.4G + 5G, ideale per navigazione, streaming, giochi leggeri e download fluidi. Include anche una porta RJ45 Gigabit Ethernet per velocità e affidabilità cablate, e il Bluetooth 4.2 per connettersi facilmente ad altri dispositivi.

Con la grafica Intel UHD e supporto 4K UHD, è perfetto per intrattenimento domestico, home office, giochi leggeri e sicurezza digitale. Progettato con diverse porte, tra cui 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, RJ45 Gigabit Ethernet, 2 porte HDMI, e un ingresso/uscita audio, può essere collegato a molteplici dispositivi, come monitor, apparecchiature per ufficio e proiettori, migliorando la tua produttività.

Su Amazon, oggi, il mini PC con processore Intel di 11a generazione e supporto al 4K viene scontato del 27% e venduto a 139€.

