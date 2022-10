Windows: arriva la modalità scura per Process Explorer

Microsoft ha da poco reso disponibile un nuovo aggiornamento per il set di strumenti Sysinternals che offre utility di sistema avanzate per la gestione, la risoluzione dei problemi e la diagnosi del computer basati su Windows. L'ultima versione introduce Process Explorer v17.0 e Handle v5.0.

Windows: Process Explorer v17.0 introduce il tema scuro

Come facilmente deducibile dallo stesso nome, Process Explorer mostra informazioni dettagliate su ogni processo che è in esecuzione del sul computer, per cui permette di vedere quale programma sta funzionando con un dato file, con una specifica cartella o con una determianta DLL. Nonostante le numerose informazioni fornite, la sua interfaccia è di semplice interpretazione, ma d'ora in avanti lo sarà ancora di più grazie all'applicazione del tema scuro.

Microsoft comunica infatti che con il più recente aggiornamento di Process Explorer è stato aggiunto il supporto alla modalità scura, oltre che la visualizzazione su più schede nella finestra principale con un nuovo riquadro dei thread, l'ottimizzazione delle prestazioni di avvio e altro ancora. Ecco il changelog ufficiale.

Questo aggiornamento di Process Explorer, un processo avanzato, DLL e l'utilità di visualizzazione dei handle, aggiunge il supporto del tema scuro, la visualizzazione multipane nella finestra principale con un nuovo riquadro dei thread, l'ottimizzazione delle prestazioni di avvio e altro ancora.

Per quanto riguarda lo strumento Handle, la sua ultima versione aggiunge l'output CSV con un nuovo switch. Riportiamo di seguito il changelog ufficiale.