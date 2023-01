Windows 7: stop agli aggiornamenti estesi per Pro ed Enterprise

Le edizioni di Windows 7 Professional ed Enterprise non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza estesi a partire da domani, martedì 10 gennaio 2023, pertanto resteranno esposte a vulnerabilità critiche. A ricordarlo ci ha pensato la redazione di BleepingComputer, con la pubblicazione di un apposito post nelle scorse ore.

Windows 7: fine degli aggiornamenti di sicurezza per Professional ed Enterprise

Ecco quanto viene riferito da Microsoft sul suo sito al riguardo:

La maggior parte dei dispositivi Windows 7 non soddisfa i requisiti hardware per l'aggiornamento a Windows 11, in alternativa, i PC Windows 7 compatibili possono essere aggiornati a Windows 10 acquistando e installando una versione completa del software. Prima di investire in un aggiornamento di Windows 10, tieni presente che Windows 10 raggiungerà la data di fine del supporto il 14 ottobre 2025.

È sicuramente una notizia che andrà ad interessare concretamente pochi utenti, considerando l’ormai giustamente scarso tasso di diffusione del sistema operativo, ma chi ancora ne fa uso farebbe bene a considerare il passaggio a Windows 11 Pro o comunque almeno a una versione più recente del sistema operativo, in modo tale da poter continuare a fruire delle funzioni più aggiornate dello stesso e soprattuto per mettersi al riparo da bug, minacce informatiche e altri rischi.

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, Microsoft ha lanciato il sistema operativo legacy nell'ottobre 2009. Ha quindi raggiunto la fine del supporto a gennaio 2015 e la fine del supporto esteso a gennaio 2020, ma ora ovviamente incoraggia gli utenti a passare alle versioni più recenti. A tal proposito, è bene precisare che Windows 11, il quale attualmente non è ancora riuscito a superare Windows 10, potrebbe non essere compatibile con computer così vecchi.

