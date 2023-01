Windows 11: un bug impedisce di cliccare nel menu Start

C’è un altro fastidioso e invalidante bug che sta affliggendo Windows 11 nel corso delle ultime ore e in merito al quale Microsoft sta indagando per cercare di capire precisamente da cosa possa derivare e come porvi rimedio: la mancata risposta della barra delle applicazioni e del menu Start di Windows provando a fare clic.

Windows 11: impossibile fare clic nel menu Start e sulla taskbar

Stando a quanto segnalato, il bug comporta altresì l’impossibilità di avviare le app e di sfruttare la funzione di ricerca di Windows. Fortunatamente, però, il numero di computer coinvolti e relativamente ridotto.

In base a quanto emerso sino ad ora, il bug è il risultato di un conflitto tra l’applicazione ClickShare dello sviluppatore Barco e il calendario di Windows. Questo software non è di poco conto, in quanto è molto utilizzato dalle aziende per organizzare videoconferenze, collegando facilmente le diverse webcam e i microfoni di una sala conferenze.

Barco afferma che il problema non è da parte loro, ma di Microsoft e l’azienda, che come anticipato è già a conoscenza della cosa, sta infatti lavorando per rendere disponibile il prima possibile un correttivo che se tutto filerà per il verso giusto verrà rilasciato nei prossimi giorni.

Nell’attesa che venga proposto un fix, Barco suggerisce come soluzione risolutiva momentanea la disattivazione della condivisione del calendario con Outlook nelle impostazioni della sua applicazione. Procedendo in questo modo, infatti, la barra delle applicazioni torna nuovamente accessibile. Ovviamente questo comporta l'impossibilità di sfruttare una feature di ClickShare, ma almeno la problematica rientra.

