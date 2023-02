Windows 11: sottotitoli in tempo reale in Italiano

Nelle score ore, Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 25300 di Windows 11 per gli utenti iscritti al canale Dev del programma Insider e tra le novità più interessanti che sono state introdotte c’è il supporto in altre lingue, compreso l'Italiano, alla funzione Live Caption, ovvero i sottotitoli in tempo reale.

Windows 11: Live Caption in alte lingue, anche in Italiano

Per chi non ne fosse a conoscenza, Live Caption ha fatto capolino sul più recente sistema operativo del colosso di Redmond con il rilascio della versione 22H2 avvenuto a settembre scorso. Si tratta di una feature molto utile, in quanto gli utenti non udenti o con problemi di udito possono servirsene per visualizzare la trascrizione automatica di tutti i contenuti audio.

Precedentemente i sottotitoli in tempo reale erano disponibili solo in Inglese (Stati Uniti), ma con il rilascio della nuova build le cose cambiano e, come già detto, si possono attivare pure altre lingue, ovvero: Italiano, Cinese (tradizione e semplificato), Francese, Tedesco, Giapponese, Portoghese (Brasile), Spagnolo e altri dialetti in inglese.

La funzione può essere attivata nelle impostazioni o tramite la combinazione WIN + CTRL + L. Alla prima esecuzione viene scaricato il pacchetto della lingua per l’uso offline, in quanto la funzionalità è fruibile anche in assenza di una connessione a Internet.

Unitamente alla novità in questione, con la nuova build di Windows 11 Microsoft ha avviato i test per migliorare gli Snap Layout e ha provveduto ad aggiornare il Microsoft Store con una nuova interfaccia per i contenuti in evidenza, con ottimizzazioni per la pagina dei risultati delle ricerche e con un nuovo desing per le card delle app.

