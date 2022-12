Windows 11: si possono disegnare gli sticker sul desktop

A maggio 2022, sulle build di anteprima di Windows 11 è stata implementata una funzione per la personalizzazione del sistema che consente di collocare vari adesivi sul desktop. Da qualche giorno a questa parte, la funzionalità in questione è stata aggiornata. Con il rilascio della build 25174, infatti, Microsoft ha aggiunto un’opzione che permette di creare sticker personalizzati.

Windows 11: ora si possono disegnare gli sticker sul desktop

La feature, sia ben chiaro, non offre alcun beneficio, se non quello, appunto, di decorare il desktop e far divertire gli utenti. Per qualcuno potrebbe quindi risultare del tutto inutile, mentre per altri potrebbe essere cosa gradita.

Per poter sfruttare la funzione occorre quindi aggiornare il sistema operativo alla versione 25174 o successive e attivare innanzitutto l’uso degli adesivi sul desktop procedendo come indicato di seguito.

Aprire l’Editor del registro scrivendo regedit nel campo di ricerca; Recarsi nel percorso HKLM\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device; Se non è presente, creare la cartella Stickers, con un clic destro sulla cartella device cliccando su Nuovo e poi su Chiave, quindi rinominandola in Stickersb; All’interno della cartella Stickers, creare un valore con un clic destro su Nuovo e poi su DWORD; Rinominare il valore creato come EnableStickers e con un clic destro su Modifica bisogna impostarlo su 1; Riavviare il PC;

Successivamente bisogna scaricare il tool ViveTool da GitHub e procedere nel seguente modo.

Avviare il Prompt dei comandi come amministratore e passare alla directory contenente i file ViveTool con il comando CD; Digitare vivetool /enable /id:36165848 e premere Invio; Riavviare il computer; Fare clic destro sul desktop e selezionare Aggiungi o modificare adesivi; Passare alla modalità di disegno; Al termine, fare clic su Fine. Windows 11 salverà lo sticker che potrà anche essere spostato o modificato.

