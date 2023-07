Windows 11: risolto un bug dopo 4 mesi

Microsoft ha da poco comunicato di aver provveduto a risolvere, dopo la bellezza di ben quattro mesi, un bug che impediva di fruire in maniera corretta di Windows 11. La problematica era relativa alla protezione LSA (Local Security Authority) che risultava erroneamente disattivata.

Windows 11: finalmente risolti i problemi della protezione LSA

Da tenere presente che il colosso di Redmond aveva già provato a porre rimedio alla cosa sul finire di aprile, ma il primo tentativo fatto si è rivelato fallimentare. Il fix effettivamente funzionante è stato invece rilasciato adesso e a quanto pare la problematica sembra finalmente rientrata.

Andando più in dettaglio, il bug è stato confermato da Microsoft il 21 marzo 2023, ma le prime segnalazioni risalgono a metà gennaio. Dopo l'installazione dell’aggiornamento KB5007651 di Microsoft Defender, le versioni 22H2 e 21H2 di Windows 11 mostrano la notifica o l’avviso “La protezione LSA è disattivata. Il dispositivo potrebbe essere vulnerabile“. Abilitando la protezione viene chiesto più volte di riavviare il dispositivo.

Alla luce dei fatti, il colosso di Redmond ha quindi provveduto a rimuovere l'aggiornamento da Windows Update, per evitare che coloro che non lo avevano ancora installato potessero andare incontro ai problemi descritti.

Il primo fix, come anticipato, è stato rilasciato ad aprile con la versione 1.0.2303.27001 dell’antivirus, ma il bug non è stato effettivamente risolti e anzi hanno cominciato a verificarsi ulteriori problemi, come la visualizzazione del BSoD durante l’esecuzione dei giochi.

Il fix risolutivo giunge invece adesso, con l’aggiornamento 1.0.2306.10002 di Microsoft Defender. Al contempo, viene installata anche la versione 1.391.3822.0 dell’intelligence per la sicurezza, ovvero le definizioni per rilevare i nuovi malware.