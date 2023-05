Windows 11: risolto il problema con le stampanti

Windows 11 ha da poco ricevuto un aggiornamento cumulativo opzionale per la versione 21H2, identificato con il codice KB5026436, che si focalizza sulla risoluzione di problemi legati al comparto audio e alle stampanti, consequenziali all'installazione dell’ultimo Patch Tuesday di maggio 2023 e che saranno corretti pure con il Patch Tuesday di giugno 2023.

Andando più nello specifico, l'aggiornamento in questione punta innanzitutto a risolvere il problema del collegamento automatico di alcune stampanti al Wi-Fi, cosa che andava a inficiare sia il collegamento del dispositivo ad altri device che l'installazione dello stesso.

Come anticipato, viene poi risolto pure un problema di riproduzione audio, manifestatosi su dispositivi con processori specifici. C'è pure la risoluzione di un problema Message Block (SMB) che impediva agli utenti di accedere alle cartelle condivise per risorse di memoria o di sistema non reputati sufficienti.

L'update porta in dote dei correttivi aggiuntivi di entità minore, relativi Azure Virtual Desktop, Azure Active Directory, Windows Firewall e l’inserimento di password quando si usa un account con Smart Card.

Per installare KB5026436, è sufficiente accedere alla sezione Impostazioni > Windows Update di Windows 11, dove risiede il pulsante Scarica e installa che è visibile dopo aver controllato gli aggiornamenti.

È inoltre possibile scaricare l'aggiornamento dal catalogo Microsoft Update e procedere con l'installazione manuale.

Come già detto, tutti questi correttivi saranno introdotti in maniera stabile anche con la patch obbligatoria in arrivo per Windows 11 il prossimo giugno, a cui molto probabilmente andranno a sommarsi pure altri fix di sicurezza e correttivi di altri bug.

